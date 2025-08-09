Οικονομικός Αναλυτής Μισθός σε Bogota, Colombia

Η μέση συνολική αποζημίωση ενός Οικονομικός Αναλυτής σε Bogota, Colombia είναι COP 66,945,882.

Ποιος είναι ο μισθός ενός Οικονομικός Αναλυτής σε Bogota, Colombia;

Ενώ δεν υπάρχει κατώτατος μισθός για έναν Οικονομικός Αναλυτής σε Bogota, Colombia, η μέση συνολική αποζημίωση είναι COP 66,945,882.

Ποιος είναι ο κατώτατος μισθός ενός Οικονομικός Αναλυτής σε Bogota, Colombia;

Ποια εταιρεία πληρώνει τα περισσότερα για έναν Οικονομικός Αναλυτής σε Bogota, Colombia;

Η εταιρεία που πληρώνει τα περισσότερα για έναν Οικονομικός Αναλυτής σε Bogota, Colombia είναι η Microsoft με μέση συνολική αποζημίωση COP 492,685,325.