Σχεδιαστής Μόδας Μισθός σε France

Ποιος είναι ο μισθός ενός Σχεδιαστής Μόδας σε France;

Ποιος είναι ο κατώτατος μισθός ενός Σχεδιαστής Μόδας σε France;

Ενώ δεν υπάρχει κατώτατος μισθός για έναν Σχεδιαστής Μόδας σε France, η μέση συνολική αποζημίωση είναι €24,421.