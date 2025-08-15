Η μέση συνολική αποζημίωση ενός Διευθυντής Εγκαταστάσεων σε Texas, US είναι $204,500.

Ποιος είναι ο μισθός ενός Διευθυντής Εγκαταστάσεων σε Texas, US;

Ποιος είναι ο κατώτατος μισθός ενός Διευθυντής Εγκαταστάσεων σε Texas, US;

Ενώ δεν υπάρχει κατώτατος μισθός για έναν Διευθυντής Εγκαταστάσεων σε Texas, US, η μέση συνολική αποζημίωση είναι $204,500.