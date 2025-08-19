Διευθυντής Εγκαταστάσεων Μισθός σε Los Angeles, CA

Η μέση συνολική αποζημίωση ενός Διευθυντής Εγκαταστάσεων σε Los Angeles, CA είναι $70,000.

Ποιος είναι ο μισθός ενός Διευθυντής Εγκαταστάσεων σε Los Angeles, CA;

Ποιος είναι ο κατώτατος μισθός ενός Διευθυντής Εγκαταστάσεων σε Los Angeles, CA;

