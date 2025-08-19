Διευθυντής Εγκαταστάσεων Μισθός σε India

Η μέση συνολική αποζημίωση ενός Διευθυντής Εγκαταστάσεων σε India είναι ₹1,681,978.

Ποιος είναι ο μισθός ενός Διευθυντής Εγκαταστάσεων σε India;

Ποιος είναι ο κατώτατος μισθός ενός Διευθυντής Εγκαταστάσεων σε India;

Ενώ δεν υπάρχει κατώτατος μισθός για έναν Διευθυντής Εγκαταστάσεων σε India, η μέση συνολική αποζημίωση είναι ₹1,681,978.