Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Μισθός σε Vancouver, Canada

Ποιος είναι ο μισθός ενός Ηλεκτρολόγος Μηχανικός σε Vancouver, Canada;

Ποιος είναι ο κατώτατος μισθός ενός Ηλεκτρολόγος Μηχανικός σε Vancouver, Canada;

Ενώ δεν υπάρχει κατώτατος μισθός για έναν Ηλεκτρολόγος Μηχανικός σε Vancouver, Canada, η μέση συνολική αποζημίωση είναι CA$74,630.