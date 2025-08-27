Η μέση συνολική αποζημίωση ενός Επιστήμονας Δεδομένων στη Greater Halifax, CA είναι CA$98,442.

Ποιος είναι ο μισθός ενός Επιστήμονας Δεδομένων στη Greater Halifax, CA;

Ποιος είναι ο ελάχιστος μισθός ενός Επιστήμονας Δεδομένων στη Greater Halifax, CA;

Ενώ δεν υπάρχει ελάχιστος μισθός για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στη Greater Halifax, CA, η μέση συνολική αποζημίωση είναι CA$98,442.