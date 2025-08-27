Η μέση συνολική αποζημίωση ενός Επιστήμονας Δεδομένων στη Gainesville Area, US είναι $55,000.

Ποιος είναι ο μισθός ενός Επιστήμονας Δεδομένων στη Gainesville Area, US;

Ποιος είναι ο ελάχιστος μισθός ενός Επιστήμονας Δεδομένων στη Gainesville Area, US;

Ενώ δεν υπάρχει ελάχιστος μισθός για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στη Gainesville Area, US, η μέση συνολική αποζημίωση είναι $55,000.