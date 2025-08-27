Επιστήμονας Δεδομένων Μισθός στη Exeter, United Kingdom

Η μέση συνολική αποζημίωση ενός Επιστήμονας Δεδομένων στη Exeter, United Kingdom είναι £32,377.

Ποιος είναι ο μισθός ενός Επιστήμονας Δεδομένων στη Exeter, United Kingdom;

Ενώ δεν υπάρχει ελάχιστος μισθός για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στη Exeter, United Kingdom, η μέση συνολική αποζημίωση είναι £32,377.

Ποιος είναι ο ελάχιστος μισθός ενός Επιστήμονας Δεδομένων στη Exeter, United Kingdom;

Ποια εταιρεία πληρώνει περισσότερο για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στη Exeter, United Kingdom;

Η εταιρεία με τις υψηλότερες αμοιβές για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στη Exeter, United Kingdom είναι η Grab με μέση συνολική αποζημίωση £104,738.