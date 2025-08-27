Επιστήμονας Δεδομένων Μισθός στη Erlanger, KY

Η μέση συνολική αποζημίωση ενός Επιστήμονας Δεδομένων στη Erlanger, KY είναι $141,500.

Ποιος είναι ο μισθός ενός Επιστήμονας Δεδομένων στη Erlanger, KY;

Ενώ δεν υπάρχει ελάχιστος μισθός για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στη Erlanger, KY, η μέση συνολική αποζημίωση είναι $141,500.

Ποια εταιρεία πληρώνει περισσότερο για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στη Erlanger, KY;

Η εταιρεία με τις υψηλότερες αμοιβές για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στη Erlanger, KY είναι η Procter & Gamble με μέση συνολική αποζημίωση $147,900.