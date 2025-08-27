Επιστήμονας Δεδομένων Μισθός στη Emeryville, CA

Η μέση συνολική αποζημίωση ενός Επιστήμονας Δεδομένων στη Emeryville, CA είναι $156,000.

Ποιος είναι ο μισθός ενός Επιστήμονας Δεδομένων στη Emeryville, CA;

Ενώ δεν υπάρχει ελάχιστος μισθός για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στη Emeryville, CA, η μέση συνολική αποζημίωση είναι $156,000.

Ποιος είναι ο ελάχιστος μισθός ενός Επιστήμονας Δεδομένων στη Emeryville, CA;

Ποια εταιρεία πληρώνει περισσότερο για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στη Emeryville, CA;

Η εταιρεία με τις υψηλότερες αμοιβές για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στη Emeryville, CA είναι η Facebook με μέση συνολική αποζημίωση $373,550.