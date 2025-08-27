Επιστήμονας Δεδομένων Μισθός στη Duluth, GA

Η μέση συνολική αποζημίωση ενός Επιστήμονας Δεδομένων στη Duluth, GA είναι $118,000.

Ποιος είναι ο μισθός ενός Επιστήμονας Δεδομένων στη Duluth, GA;

Ενώ δεν υπάρχει ελάχιστος μισθός για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στη Duluth, GA, η μέση συνολική αποζημίωση είναι $118,000.

Ποιος είναι ο ελάχιστος μισθός ενός Επιστήμονας Δεδομένων στη Duluth, GA;

Ποια εταιρεία πληρώνει περισσότερο για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στη Duluth, GA;

Η εταιρεία με τις υψηλότερες αμοιβές για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στη Duluth, GA είναι η Amazon με μέση συνολική αποζημίωση $199,500.