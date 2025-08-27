Επιστήμονας Δεδομένων Μισθός στη Delft, Netherlands

Η μέση συνολική αποζημίωση ενός Επιστήμονας Δεδομένων στη Delft, Netherlands είναι €49,599.

Ποιος είναι ο μισθός ενός Επιστήμονας Δεδομένων στη Delft, Netherlands;

Ενώ δεν υπάρχει ελάχιστος μισθός για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στη Delft, Netherlands, η μέση συνολική αποζημίωση είναι €49,599.

Ποιος είναι ο ελάχιστος μισθός ενός Επιστήμονας Δεδομένων στη Delft, Netherlands;

Ποια εταιρεία πληρώνει περισσότερο για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στη Delft, Netherlands;

Η εταιρεία με τις υψηλότερες αμοιβές για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στη Delft, Netherlands είναι η Grab με μέση συνολική αποζημίωση €124,078.