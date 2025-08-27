Επιστήμονας Δεδομένων Μισθός στη Davis, CA

Η μέση συνολική αποζημίωση ενός Επιστήμονας Δεδομένων στη Davis, CA είναι $90,000.

Ποιος είναι ο μισθός ενός Επιστήμονας Δεδομένων στη Davis, CA;

Ποιος είναι ο ελάχιστος μισθός ενός Επιστήμονας Δεδομένων στη Davis, CA;

Ενώ δεν υπάρχει ελάχιστος μισθός για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στη Davis, CA, η μέση συνολική αποζημίωση είναι $90,000.