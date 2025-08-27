Επιστήμονας Δεδομένων Μισθός στη Curitiba, Brazil

Η μέση συνολική αποζημίωση ενός Επιστήμονας Δεδομένων στη Curitiba, Brazil είναι R$113,257.

Ποιος είναι ο μισθός ενός Επιστήμονας Δεδομένων στη Curitiba, Brazil;

Ποιος είναι ο ελάχιστος μισθός ενός Επιστήμονας Δεδομένων στη Curitiba, Brazil;

Ποια εταιρεία πληρώνει περισσότερο για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στη Curitiba, Brazil;

Η εταιρεία με τις υψηλότερες αμοιβές για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στη Curitiba, Brazil είναι η Grab με μέση συνολική αποζημίωση R$765,171.