Επιστήμονας Δεδομένων Μισθός στη Cluj-Napoca, Romania

Η μέση συνολική αποζημίωση ενός Επιστήμονας Δεδομένων στη Cluj-Napoca, Romania είναι RON 129,233.

Ποιος είναι ο μισθός ενός Επιστήμονας Δεδομένων στη Cluj-Napoca, Romania;

Ποιος είναι ο ελάχιστος μισθός ενός Επιστήμονας Δεδομένων στη Cluj-Napoca, Romania;

Ποια εταιρεία πληρώνει περισσότερο για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στη Cluj-Napoca, Romania;

Η εταιρεία με τις υψηλότερες αμοιβές για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στη Cluj-Napoca, Romania είναι η Grab με μέση συνολική αποζημίωση RON 618,620.