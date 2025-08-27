Επιστήμονας Δεδομένων Μισθός στη Chandigarh, India

Η μέση συνολική αποζημίωση ενός Επιστήμονας Δεδομένων στη Chandigarh, India είναι ₹1,717,581.

Ποιος είναι ο μισθός ενός Επιστήμονας Δεδομένων στη Chandigarh, India;

Ενώ δεν υπάρχει ελάχιστος μισθός για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στη Chandigarh, India, η μέση συνολική αποζημίωση είναι ₹1,717,581.

Ποιος είναι ο ελάχιστος μισθός ενός Επιστήμονας Δεδομένων στη Chandigarh, India;

Ποια εταιρεία πληρώνει περισσότερο για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στη Chandigarh, India;

Η εταιρεία με τις υψηλότερες αμοιβές για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στη Chandigarh, India είναι η Grab με μέση συνολική αποζημίωση ₹11,905,101.