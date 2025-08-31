Επιστήμονας Δεδομένων Μισθός στη Camden, NJ

Η μέση συνολική αποζημίωση ενός Επιστήμονας Δεδομένων στη Camden, NJ είναι $112,000.

Ποιος είναι ο μισθός ενός Επιστήμονας Δεδομένων στη Camden, NJ;

Ενώ δεν υπάρχει ελάχιστος μισθός για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στη Camden, NJ, η μέση συνολική αποζημίωση είναι $112,000.

Ποιος είναι ο ελάχιστος μισθός ενός Επιστήμονας Δεδομένων στη Camden, NJ;

Ποια εταιρεία πληρώνει περισσότερο για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στη Camden, NJ;

Η εταιρεία με τις υψηλότερες αμοιβές για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στη Camden, NJ είναι η Vanguard με μέση συνολική αποζημίωση $140,000.