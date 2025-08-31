Η μέση συνολική αποζημίωση ενός Επιστήμονας Δεδομένων στη California City, CA είναι $150,000.

Ποιος είναι ο μισθός ενός Επιστήμονας Δεδομένων στη California City, CA;

Ενώ δεν υπάρχει ελάχιστος μισθός για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στη California City, CA, η μέση συνολική αποζημίωση είναι $150,000.

Ποιος είναι ο ελάχιστος μισθός ενός Επιστήμονας Δεδομένων στη California City, CA;

Ποια εταιρεία πληρώνει περισσότερο για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στη California City, CA;

Η εταιρεία με τις υψηλότερες αμοιβές για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στη California City, CA είναι η Snap με μέση συνολική αποζημίωση $505,000.