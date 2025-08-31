Επιστήμονας Δεδομένων Μισθός στη Calcutta, India

Η μέση συνολική αποζημίωση ενός Επιστήμονας Δεδομένων στη Calcutta, India είναι ₹1,062,145.

Ποιος είναι ο μισθός ενός Επιστήμονας Δεδομένων στη Calcutta, India;

Ενώ δεν υπάρχει ελάχιστος μισθός για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στη Calcutta, India, η μέση συνολική αποζημίωση είναι ₹1,062,145.

Ποιος είναι ο ελάχιστος μισθός ενός Επιστήμονας Δεδομένων στη Calcutta, India;

Ποια εταιρεία πληρώνει περισσότερο για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στη Calcutta, India;

Η εταιρεία με τις υψηλότερες αμοιβές για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στη Calcutta, India είναι η Grab με μέση συνολική αποζημίωση ₹11,961,216.