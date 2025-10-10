Επιστήμονας Δεδομένων Μισθός στη Braga, Portugal

Η μέση συνολική αποζημίωση ενός Επιστήμονας Δεδομένων στην Braga, Portugal είναι €38,448.

Ποιος είναι ο μισθός ενός Επιστήμονας Δεδομένων στη Braga, Portugal;

Ενώ δεν υπάρχει ελάχιστος μισθός για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στην Braga, Portugal, η μέση συνολική αποζημίωση είναι €38,448.

Ποιος είναι ο ελάχιστος μισθός ενός Επιστήμονας Δεδομένων στη Braga, Portugal;

Ποια εταιρεία πληρώνει περισσότερο για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στη Braga, Portugal;

Η εταιρεία με τις υψηλότερες αποδοχές για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στην Braga, Portugal είναι η Grab με μέση συνολική αποζημίωση €121,548.