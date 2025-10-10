Επιστήμονας Δεδομένων Μισθός στη Bloomfield, CT

Η μέση συνολική αποζημίωση ενός Επιστήμονας Δεδομένων στην Bloomfield, CT είναι $104,000.

Ποιος είναι ο μισθός ενός Επιστήμονας Δεδομένων στη Bloomfield, CT;

Ενώ δεν υπάρχει ελάχιστος μισθός για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στην Bloomfield, CT, η μέση συνολική αποζημίωση είναι $104,000.

Ποιος είναι ο ελάχιστος μισθός ενός Επιστήμονας Δεδομένων στη Bloomfield, CT;

Ποια εταιρεία πληρώνει περισσότερο για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στη Bloomfield, CT;

Η εταιρεία με τις υψηλότερες αποδοχές για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στην Bloomfield, CT είναι η CVS Health με μέση συνολική αποζημίωση $210,000.