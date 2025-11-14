Επιστήμονας Δεδομένων Μισθός στη Allentown, PA

Η μέση συνολική αποζημίωση ενός Επιστήμονας Δεδομένων στην Allentown, PA είναι $125,000.

Ποιος είναι ο μισθός ενός Επιστήμονας Δεδομένων στη Allentown, PA;

Ενώ δεν υπάρχει ελάχιστος μισθός για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στην Allentown, PA, η μέση συνολική αποζημίωση είναι $125,000.

Ποιος είναι ο ελάχιστος μισθός ενός Επιστήμονας Δεδομένων στη Allentown, PA;

Ποια εταιρεία πληρώνει περισσότερο για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στη Allentown, PA;

Η εταιρεία με τις υψηλότερες αποδοχές για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στην Allentown, PA είναι η Vanguard με μέση συνολική αποζημίωση $150,000.