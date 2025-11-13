Η μέση συνολική αποζημίωση ενός Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στην Wisconsin, US είναι $210,000.

Ποιος είναι ο μισθός ενός Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στη Wisconsin, US;

Ποιος είναι ο ελάχιστος μισθός ενός Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στη Wisconsin, US;

Ενώ δεν υπάρχει ελάχιστος μισθός για έναν Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στην Wisconsin, US, η μέση συνολική αποζημίωση είναι $210,000.