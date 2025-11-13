Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων Μισθός στη Turkey

Η μέση συνολική αποζημίωση ενός Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στην Turkey είναι TRY 2,698,999.

Ποιος είναι ο μισθός ενός Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στη Turkey;

Ποιος είναι ο ελάχιστος μισθός ενός Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στη Turkey;

Ενώ δεν υπάρχει ελάχιστος μισθός για έναν Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στην Turkey, η μέση συνολική αποζημίωση είναι TRY 2,698,999.