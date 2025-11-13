Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων Μισθός στη Thailand

Η μέση συνολική αποζημίωση ενός Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στην Thailand είναι THB 1,720,530.

Ποιος είναι ο μισθός ενός Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στη Thailand;

Ποιος είναι ο ελάχιστος μισθός ενός Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στη Thailand;

Ενώ δεν υπάρχει ελάχιστος μισθός για έναν Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στην Thailand, η μέση συνολική αποζημίωση είναι THB 1,720,530.