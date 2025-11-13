Η μέση συνολική αποζημίωση ενός Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στην St. Louis Area, US είναι $192,500.

Ποιος είναι ο μισθός ενός Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στη St. Louis Area, US;

Ποιος είναι ο ελάχιστος μισθός ενός Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στη St. Louis Area, US;

Ενώ δεν υπάρχει ελάχιστος μισθός για έναν Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στην St. Louis Area, US, η μέση συνολική αποζημίωση είναι $192,500.