Η μέση συνολική αποζημίωση ενός Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στην Seoul Capital Area, KR είναι ₩100,913,404.

Ποιος είναι ο μισθός ενός Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στη Seoul Capital Area, KR;

Ποιος είναι ο ελάχιστος μισθός ενός Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στη Seoul Capital Area, KR;

Ενώ δεν υπάρχει ελάχιστος μισθός για έναν Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στην Seoul Capital Area, KR, η μέση συνολική αποζημίωση είναι ₩100,913,404.