Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων Μισθός στη San Mateo, CA

Η μέση συνολική αποζημίωση ενός Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στην San Mateo, CA είναι $232,000.

Ποιος είναι ο μισθός ενός Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στη San Mateo, CA;

Ποιος είναι ο ελάχιστος μισθός ενός Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στη San Mateo, CA;

Ποια εταιρεία πληρώνει περισσότερο για έναν Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στη San Mateo, CA;

Η εταιρεία με τις υψηλότερες αποδοχές για έναν Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στην San Mateo, CA είναι η Facebook με μέση συνολική αποζημίωση $710,000.