Η μέση συνολική αποζημίωση ενός Λογιστής σε Greater Calgary Area, CA είναι CA$72,493.

Ποιος είναι ο μισθός ενός Λογιστής σε Greater Calgary Area, CA;

Ποιος είναι ο κατώτατος μισθός ενός Λογιστής σε Greater Calgary Area, CA;

Ενώ δεν υπάρχει κατώτατος μισθός για έναν Λογιστής σε Greater Calgary Area, CA, η μέση συνολική αποζημίωση είναι CA$72,493.