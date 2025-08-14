Λογιστής Μισθός σε Denmark

Η μέση συνολική αποζημίωση ενός Λογιστής σε Denmark είναι DKK 622,519.

Ποιος είναι ο μισθός ενός Λογιστής σε Denmark;

Ποιος είναι ο κατώτατος μισθός ενός Λογιστής σε Denmark;

Ενώ δεν υπάρχει κατώτατος μισθός για έναν Λογιστής σε Denmark, η μέση συνολική αποζημίωση είναι DKK 622,519.