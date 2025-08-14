Λογιστής Μισθός σε Birmingham, United Kingdom

Η μέση συνολική αποζημίωση ενός Λογιστής σε Birmingham, United Kingdom είναι £33,694.

Ποιος είναι ο μισθός ενός Λογιστής σε Birmingham, United Kingdom;

Ενώ δεν υπάρχει κατώτατος μισθός για έναν Λογιστής σε Birmingham, United Kingdom, η μέση συνολική αποζημίωση είναι £33,694.

Ποιος είναι ο κατώτατος μισθός ενός Λογιστής σε Birmingham, United Kingdom;

Ποια εταιρεία πληρώνει τα περισσότερα για έναν Λογιστής σε Birmingham, United Kingdom;

Η εταιρεία που πληρώνει τα περισσότερα για έναν Λογιστής σε Birmingham, United Kingdom είναι η Ernst and Young με μέση συνολική αποζημίωση £27,980.