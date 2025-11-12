Λογιστής Μισθός στη Baku, Azerbaijan

Η μέση συνολική αποζημίωση ενός Λογιστής στην Baku, Azerbaijan είναι AZN 17,791.

Ποιος είναι ο μισθός ενός Λογιστής στη Baku, Azerbaijan;

Ενώ δεν υπάρχει ελάχιστος μισθός για έναν Λογιστής στην Baku, Azerbaijan, η μέση συνολική αποζημίωση είναι AZN 17,791.

Ποιος είναι ο ελάχιστος μισθός ενός Λογιστής στη Baku, Azerbaijan;

Ποια εταιρεία πληρώνει περισσότερο για έναν Λογιστής στη Baku, Azerbaijan;

Η εταιρεία με τις υψηλότερες αποδοχές για έναν Λογιστής στην Baku, Azerbaijan είναι η PwC με μέση συνολική αποζημίωση AZN 71,215.