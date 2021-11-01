Κατάλογος Εταιρειών
Zwift
Zwift Μισθοί

Ο μισθός της Zwift κυμαίνεται από $75,154 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μάρκετινγκ στο χαμηλό άκρο έως $264,500 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Zwift. Τελευταία ενημέρωση: 9/7/2025

$160K

Διαχειριστής Προϊόντος
Median $265K
Μηχανικός Λογισμικού
Median $138K
Επιστήμονας Δεδομένων
Median $215K

Ανθρώπινοι Πόροι
$186K
Μάρκετινγκ
$75.2K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
$156K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$188K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$150K
Συχνές Ερωτήσεις

La compensación total anual mediana reportada en Zwift es $170,850.

