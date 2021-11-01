Zwift Μισθοί

Ο μισθός της Zwift κυμαίνεται από $75,154 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μάρκετινγκ στο χαμηλό άκρο έως $264,500 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Zwift . Τελευταία ενημέρωση: 9/7/2025