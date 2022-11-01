Κατάλογος Εταιρειών
Zurich Insurance Μισθοί

Ο μισθός της Zurich Insurance κυμαίνεται από $27,980 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διοικητικός Βοηθός στο χαμηλό άκρο έως $281,400 για έναν Επενδυτικός Τραπεζίτης στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Zurich Insurance. Τελευταία ενημέρωση: 9/2/2025

$160K

Επιστήμονας Δεδομένων
Median $121K
Μηχανικός Λογισμικού
Median $111K
Αναλογιστής
Median $193K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Αρχιτέκτονας Λύσεων
Median $61.7K
Διοικητικός Βοηθός
$28K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$53.7K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$224K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$44.9K
Ανθρώπινοι Πόροι
$48.7K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$43.7K
Επενδυτικός Τραπεζίτης
$281K
Σύμβουλος Διοίκησης
$202K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$62.3K
Διαχειριστής Προϊόντος
$170K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
$161K
Διαχειριστής Έργων
$130K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$66.8K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$218K
Ασφαλιστικός Αξιολογητής
$78.7K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Zurich Insurance είναι Επενδυτικός Τραπεζίτης at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $281,400. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Zurich Insurance είναι $110,725.

