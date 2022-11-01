Zurich Insurance Μισθοί

Ο μισθός της Zurich Insurance κυμαίνεται από $27,980 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διοικητικός Βοηθός στο χαμηλό άκρο έως $281,400 για έναν Επενδυτικός Τραπεζίτης στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Zurich Insurance . Τελευταία ενημέρωση: 9/2/2025