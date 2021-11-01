Κατάλογος Εταιρειών
Zoomcar
Zoomcar Μισθοί

Ο μισθός της Zoomcar κυμαίνεται από $15,888 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρησιακός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $117,734 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Zoomcar. Τελευταία ενημέρωση: 9/2/2025

$160K

Διαχειριστής Προϊόντος
Median $118K
Μηχανικός Λογισμικού
Median $30.5K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$15.9K

Επιστήμονας Δεδομένων
$105K
Γραφικός Σχεδιαστής
$23.9K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
$17.1K
Διαχειριστής Έργων
$23.9K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Zoomcar είναι Διαχειριστής Προϊόντος με ετήσια συνολική αμοιβή $117,734. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Zoomcar είναι $23,926.

