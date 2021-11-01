Zoomcar Μισθοί

Ο μισθός της Zoomcar κυμαίνεται από $15,888 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρησιακός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $117,734 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Zoomcar . Τελευταία ενημέρωση: 9/2/2025