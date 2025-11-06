Κατάλογος Εταιρειών
  • Μισθοί
  • Μηχανικός Λογισμικού

  • Όλοι οι Μισθοί Μηχανικός Λογισμικού

  • India

Zoom Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη India

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in India στην Zoom κυμαίνεται από ₹3.57M ανά year για ZP1 έως ₹5.78M ανά year για ZP3. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in India ανέρχεται σε ₹5.42M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Zoom. Τελευταία ενημέρωση: 11/6/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
ZP1
(Αρχάριο Επίπεδο)
₹3.57M
₹2.45M
₹1.08M
₹35.8K
ZP2
₹4.33M
₹2.81M
₹1.25M
₹268K
ZP3
₹5.78M
₹3.79M
₹1.7M
₹285K
ZP4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Προβολή 2 Περισσότερων Επιπέδων
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Zoom, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)



Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Υποβολή Νέου Τίτλου

Μηχανικός Μηχανικής Μάθησης

Μηχανικός Backend Λογισμικού

Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού

Μηχανικός Παραγωγικού Λογισμικού

Μηχανικός DevOps

Ερευνητής Επιστήμονας

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Zoom in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹7,671,587. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Zoom για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in India είναι ₹5,691,102.

Άλλοι Πόροι