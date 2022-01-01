Κατάλογος Εταιρειών
Zoom
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Zoom Μισθοί

Ο μισθός της Zoom κυμαίνεται από $30,602 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $487,550 για έναν Επιχειρησιακή Ανάπτυξη στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Zoom. Τελευταία ενημέρωση: 9/19/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
ZP1 $148K
ZP2 $196K
ZP3 $247K
ZP4 $346K
ZP5 $393K

Μηχανικός Μηχανικής Μάθησης

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Μηχανικός Λογισμικού Παραγωγής

Μηχανικός DevOps

Ερευνητής Επιστήμονας

Διαχειριστής Προϊόντος
ZP3 $217K
ZP4 $283K
ZP5 $325K
Σχεδιαστής Προϊόντος
ZP3 $194K
ZP4 $271K

Σχεδιαστής Εμπειρίας Χρήστη

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Προσελκυστής Προσωπικού
ZP3 $206K
ZP4 $209K
Μάρκετινγκ
Median $225K

Διευθυντής Μάρκετινγκ Προϊόντων

Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $310K
Πωλήσεις
Median $200K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
Median $137K
Αναλυτής Δεδομένων
Median $210K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
Median $212K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
Median $155K
Διαχειριστής Έργων
Median $145K
Ανθρώπινοι Πόροι
Median $188K
Μηχανικός Πωλήσεων
Median $239K
Λογιστής
$192K

Τεχνικός Λογιστής

Διοικητικός Βοηθός
$42.2K
Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών
$259K
Επιχειρησιακή Ανάπτυξη
$488K
Εταιρική Ανάπτυξη
$189K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$73.7K
Λειτουργίες Εξυπηρέτησης Πελατών
$83.1K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$114K
Επιστήμονας Δεδομένων
$30.6K
Γραφικός Σχεδιαστής
$259K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$131K
Νομικός
$296K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$456K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
$147K
Ενδυνάμωση Πωλήσεων
$143K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$223K

Αρχιτέκτονας Ασφάλειας Cloud

Τεχνικός Διαχειριστής Λογαριασμών
$180K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$64K
Τεχνικός Συγγραφέας
$132K
Εμπιστοσύνη και Ασφάλεια
$94.6K
Ερευνητής UX
$211K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Zoom, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

Έχετε κάποια ερώτηση; Ρωτήστε την κοινότητα.

Επισκεφθείτε την κοινότητα του Levels.fyi για να έρθετε σε επαφή με εργαζόμενους από διαφορετικές εταιρείες, να πάρετε συμβουλές καριέρας και πολλά άλλα.

Επισκεφθείτε Τώρα!

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Zoom είναι Επιχειρησιακή Ανάπτυξη at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $487,550. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Zoom είναι $200,000.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Zoom

Σχετικές Εταιρείες

  • RingCentral
  • Microsoft
  • Salesforce
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι