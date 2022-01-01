Zoom Μισθοί

Ο μισθός της Zoom κυμαίνεται από $30,602 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $487,550 για έναν Επιχειρησιακή Ανάπτυξη στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Zoom . Τελευταία ενημέρωση: 9/19/2025