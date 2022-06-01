Zoetis Μισθοί

Ο μισθός της Zoetis κυμαίνεται από $92,460 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρηματικός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $223,934 για έναν Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Zoetis . Τελευταία ενημέρωση: 11/15/2025