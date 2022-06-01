Κατάλογος Εταιρειών
Zoetis
Zoetis Μισθοί

Ο μισθός της Zoetis κυμαίνεται από $92,460 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρηματικός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $223,934 για έναν Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Zoetis. Τελευταία ενημέρωση: 11/15/2025

Επιστήμονας Δεδομένων
Median $162K
Μηχανικός Λογισμικού
Median $141K
Επιχειρηματικός Αναλυτής
$92.5K

Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$136K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$198K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$121K
Διευθυντής Προϊόντος
$104K
Διευθυντής Έργων
$121K
Πωλήσεις
$101K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$224K
Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων
$141K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Zoetis είναι Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $223,934. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Zoetis είναι $135,675.

