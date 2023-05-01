Κατάλογος Εταιρειών
ZOE Μισθοί

Ο μισθός της ZOE κυμαίνεται από $30,720 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $166,414 για έναν Ανθρώπινο Δυναμικό στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της ZOE. Τελευταία ενημέρωση: 11/15/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $107K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$30.7K
Ανθρώπινο Δυναμικό
$166K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$139K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην ZOE είναι Ανθρώπινο Δυναμικό at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $166,414. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην ZOE είναι $122,742.

Άλλοι Πόροι