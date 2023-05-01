ZOE Μισθοί

Ο μισθός της ZOE κυμαίνεται από $30,720 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $166,414 για έναν Ανθρώπινο Δυναμικό στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της ZOE . Τελευταία ενημέρωση: 11/15/2025