ZOE
Κορυφαίες Πληροφορίες
    Σχετικά

    ZOE is a start-up that uses scientific research, software engineering, and artificial intelligence to help people eat with confidence. Their mission is to help people live life to the fullest.

    https://joinzoe.com
    Ιστότοπος
    2017
    Έτος Ίδρυσης
    126
    Αριθμός Εργαζομένων
    $10M-$50M
    Εκτιμώμενα Έσοδα
    Έδρα

