Zocdoc
Zocdoc
Zocdoc Μισθοί

Ο μισθός της Zocdoc κυμαίνεται από $70,350 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιτυχία Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $225,750 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Zocdoc. Τελευταία ενημέρωση: 9/13/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Software Engineer II $162K
Senior Software Engineer $195K

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Μάρκετινγκ
Median $200K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $226K

Επιστήμονας Δεδομένων
Median $168K
Επιτυχία Πελατών
$70.4K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$201K
Διαχειριστής Προϊόντος
$173K
Διαχειριστής Έργων
$136K
Προσελκυστής Προσωπικού
$142K
Πωλήσεις
$109K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Zocdoc, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Zocdoc è Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού con una retribuzione totale annua di $225,750. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Zocdoc è $168,000.

Άλλοι Πόροι