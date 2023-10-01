Zivver Μισθοί

Ο μισθός της Zivver κυμαίνεται από $38,591 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $158,620 για έναν Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Zivver . Τελευταία ενημέρωση: 11/15/2025