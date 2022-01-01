Κατάλογος Εταιρειών
ZipRecruiter
ZipRecruiter Μισθοί

Ο μισθός της ZipRecruiter κυμαίνεται από $79,600 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Ανθρώπινο Δυναμικό στο χαμηλό άκρο έως $422,417 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της ZipRecruiter. Τελευταία ενημέρωση: 11/14/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Software Engineer III $191K
Senior Software Engineer $228K
Staff Software Engineer $422K

Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού

Επιστήμονας Δεδομένων
Median $170K
Διευθυντής Προϊόντος
Median $258K

Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $142K

Σχεδιαστής Εμπειρίας Χρήστη

Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
Median $294K
Λογιστής
$91.3K
Επιχειρηματικός Αναλυτής
$266K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$293K
Ανθρώπινο Δυναμικό
$79.6K
Μάρκετινγκ
$259K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην ZipRecruiter, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην ZipRecruiter είναι Μηχανικός Λογισμικού at the Staff Software Engineer level με ετήσια συνολική αμοιβή $422,417. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην ZipRecruiter είναι $243,072.

