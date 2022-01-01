ZipRecruiter Μισθοί

Ο μισθός της ZipRecruiter κυμαίνεται από $79,600 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Ανθρώπινο Δυναμικό στο χαμηλό άκρο έως $422,417 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της ZipRecruiter . Τελευταία ενημέρωση: 11/14/2025