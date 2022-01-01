Zipline Μισθοί

Ο μισθός της Zipline κυμαίνεται από $136,591 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $243,800 για έναν Μηχανικός Υλικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Zipline . Τελευταία ενημέρωση: 11/14/2025