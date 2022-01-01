Κατάλογος Εταιρειών
Zipline
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Zipline Μισθοί

Ο μισθός της Zipline κυμαίνεται από $136,591 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $243,800 για έναν Μηχανικός Υλικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Zipline. Τελευταία ενημέρωση: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Μηχανικός Λογισμικού
Associate Software Engineer $137K
Senior Software Engineer $193K
Διευθυντής Προϊόντος
Median $157K
Επιχειρηματικός Αναλυτής
$206K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Μηχανικός Υλικού
$244K
Νομικά
$239K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Zipline είναι Μηχανικός Υλικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $243,800. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Zipline είναι $199,702.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Zipline

Σχετικές Εταιρείες

  • DevFactory
  • OpenSea
  • Interos
  • Stripe
  • Citadel
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι