Zipcar Μισθοί

Ο μισθός της Zipcar κυμαίνεται από $27,975 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας στο χαμηλό άκρο έως $253,980 για έναν Επικεφαλής Προσωπικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Zipcar. Τελευταία ενημέρωση: 11/14/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $41.9K
Διευθυντής Προϊόντος
Median $175K
Επιχειρηματικές Λειτουργίες
$65.2K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

Επικεφαλής Προσωπικού
$254K
Αναλυτής Δεδομένων
$143K
Επιστήμονας Δεδομένων
$131K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$185K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$28K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$235K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Zipcar είναι Επικεφαλής Προσωπικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $253,980. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Zipcar είναι $142,800.

