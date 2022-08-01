Zip Μισθοί

Ο μισθός της Zip κυμαίνεται από $63,700 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρηματική Ανάπτυξη στο χαμηλό άκρο έως $231,150 για έναν Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Zip . Τελευταία ενημέρωση: 11/14/2025