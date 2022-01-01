Zip Co Μισθοί

Ο μισθός της Zip Co κυμαίνεται από $23,460 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Χρηματοοικονομικός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $247,755 για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Zip Co . Τελευταία ενημέρωση: 11/14/2025