Zip Co Μισθοί

Ο μισθός της Zip Co κυμαίνεται από $23,460 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Χρηματοοικονομικός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $247,755 για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Zip Co. Τελευταία ενημέρωση: 11/14/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $90.3K

Μηχανικός Backend Λογισμικού

Διευθυντής Προϊόντος
Median $79.1K
Επιχειρηματικός Αναλυτής
$150K

Αναλυτής Δεδομένων
$43.2K
Επιστήμονας Δεδομένων
$248K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$23.5K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$164K
Στελέχωση Προσωπικού
$194K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$133K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Zip Co είναι Επιστήμονας Δεδομένων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $247,755. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Zip Co είναι $132,760.

