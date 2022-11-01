Κατάλογος Εταιρειών
Zinnov
Zinnov Μισθοί

Ο μισθός της Zinnov κυμαίνεται από $1,601 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επενδυτής Επιχειρηματικού Κεφαλαίου στο χαμηλό άκρο έως $291,450 για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Zinnov. Τελευταία ενημέρωση: 11/14/2025

Σύμβουλος Διοίκησης
Median $12K
Μηχανικός Λογισμικού
$66.7K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$291K

Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων
$20.7K
Επενδυτής Επιχειρηματικού Κεφαλαίου
$1.6K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Zinnov είναι Αρχιτέκτονας Λύσεων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $291,450. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Zinnov είναι $20,681.

