Zinnov Μισθοί

Ο μισθός της Zinnov κυμαίνεται από $1,601 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επενδυτής Επιχειρηματικού Κεφαλαίου στο χαμηλό άκρο έως $291,450 για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Zinnov . Τελευταία ενημέρωση: 11/14/2025