ZimVie
Κορυφαίες Πληροφορίες
    ZimVie is a global leader in dental life sciences, focusing on the development and manufacturing of innovative products and solutions for dental tooth replacement and restoration procedures.

    zimvie.com
    2022
    1,250
    $250M-$500M
